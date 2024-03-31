Мубаракзянова (Шафикова) Венера Фалдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мубаракзянова (Шафикова) Венера Фалдрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Шафиков Фалдрахман

Мать: Шафикова Магруйбика Аскаровна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Мубаракзянов Айдар Вакилевич

Отец ребёнка: Мубарякзянов Вакиль

Рождение ребёнка
1979

Сын: Мубаракзянов Алмаз Вакилевич

Отец ребёнка: Мубарякзянов Вакиль

Рождение ребёнка
1982

Сын: Мубаракзянов Рамис Вакилевич

Отец ребёнка: Мубарякзянов Вакиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мубарякзянов Вакиль

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