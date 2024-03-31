Мубаракзянова (Шафикова) Венера Фалдрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Шафиков Фалдрахман
Рождение ребёнка
1976
Сын: Мубаракзянов Айдар Вакилевич
Отец ребёнка: Мубарякзянов Вакиль
Рождение ребёнка
1979
Сын: Мубаракзянов Алмаз Вакилевич
Отец ребёнка: Мубарякзянов Вакиль
Рождение ребёнка
1982
Сын: Мубаракзянов Рамис Вакилевич
Отец ребёнка: Мубарякзянов Вакиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мубарякзянов Вакиль