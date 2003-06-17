Бояровский Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1925
Дата смерти17.06.2003
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1961
Дочь: Карчик Анна Владимировна
Мать ребёнка: Бояровская Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
16.09.1970
Дочь: Дешко Алла Владимировна
Мать ребёнка: Бояровская Евгения Владимировна
деревня Куборка
Смерть
17.06.2003
Рак желудка