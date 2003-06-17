Бояровский Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояровский Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1925

Дата смерти

17.06.2003

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.11.1961

Дочь: Карчик Анна Владимировна

Мать ребёнка: Бояровская Евгения Владимировна

Коростово, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
16.09.1970

Дочь: Дешко Алла Владимировна

Мать ребёнка: Бояровская Евгения Владимировна

деревня Куборка
Смерть
17.06.2003
Коростово, Новогрудский район, Гродненская область
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