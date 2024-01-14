Гликерия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.12.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1825 ст.
Дочь: Агриппина Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Кузьмин
Рождение ребёнка
07.09.1826 ст.
Сын: Михаил Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Кузьмин
Рождение ребёнка
01.07.1828 ст.
Дочь: Марфа Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Кузьмин
Рождение ребёнка
18.08.1829 ст.
Дочь: Васса Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Кузьмин
Смерть
12.12.1884 ст.
77лет от старости