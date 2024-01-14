Гликерия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.12.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1825 ст.

Дочь: Агриппина Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Кузьмин

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1826 ст.

Сын: Михаил Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Кузьмин

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1828 ст.

Дочь: Марфа Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Кузьмин

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1829 ст.

Дочь: Васса Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Кузьмин

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.12.1884 ст.
Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
77лет от старости
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