Платонова (Смирнова) Зоя Маркияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Смирнова) Зоя Маркияновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1970

Сын: Платонов Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Платонов Алексей Иванович

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1973

Дочь: Зырко Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Платонов Алексей Иванович

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1975

Дочь: Платонова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Платонов Алексей Иванович

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1987

Дочь: Андреева Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Платонов Алексей Иванович

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Алексей Иванович

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