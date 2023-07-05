Платонова (Смирнова) Зоя Маркияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1970
Отец ребёнка: Платонов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1973
Дочь: Зырко Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Платонов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1975
Дочь: Платонова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Платонов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1987
Дочь: Андреева Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Платонов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно