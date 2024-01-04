Мандрыка Захар Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
От 2-го брака.
Военная служба
Около 1836
Род войск: Оренбургское казачье войско Воинское звание: есаул
Бракосочетание
Около 1839
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мандрыка Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Мандрыка Екатерина Захаровна
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844