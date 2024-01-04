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Мандрыка Захар Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Мандрыка Николай Яковлевич

Мать: Мандрыка Екатерина Захаровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
От 2-го брака.
Военная служба
Около 1836
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Род войск: Оренбургское казачье войско Воинское звание: есаул
Бракосочетание
Около 1839

Жена: Мандрыка Екатерина Захаровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мандрыка Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Мандрыка Екатерина Захаровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
1844
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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