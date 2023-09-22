Манакина Ненила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1869
Дочь: Каганова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Каганов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1871
Отец ребёнка: Каганов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
09.12.1872
Дочь: Каганова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Каганов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1882
Сын: Каганов Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Каганов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1888
Дочь: Каганова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Каганов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно