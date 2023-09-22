Манакина Ненила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манакина Ненила Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1869

Дочь: Каганова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Каганов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
10.09.1871

Сын: Каганов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Каганов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
09.12.1872

Дочь: Каганова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Каганов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
03.08.1882

Сын: Каганов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Каганов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
10.02.1888

Дочь: Каганова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Каганов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каганов Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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