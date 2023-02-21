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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Рубина Ида Борисовна
Отец ребёнка: Пинус Борис
Киславичи (Кисловщина) Могилёвская губ.
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пинус Борис
Смерть
Неизвестно