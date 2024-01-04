Головастикова Агриппина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Зотин Кузьма Михайлович
Бракосочетание
20.01.1801 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села.
Рождение ребёнка
15.09.1804 ст.
Сын: Головастиков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Головастиков Николай Петрович
Восприемник
11.06.1805 ст.
Была восприемницей у своей племянницы Агриппины Фёдоровны Зотиной при её крещении в Рождественской церкви села.
Рождение ребёнка
13.02.1808 ст.
Дочь: Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Головастиков Николай Петрович
Крещение проходило в Рождественской церкви села.
Смерть
Неизвестно