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Головастикова Агриппина Кузьминична

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Зотин Кузьма Михайлович

Мать: Зотина Авдотья Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
20.01.1801 ст.

Муж: Головастиков Николай Петрович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села.
Рождение ребёнка
15.09.1804 ст.

Сын: Головастиков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Головастиков Николай Петрович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Восприемник
11.06.1805 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Была восприемницей у своей племянницы Агриппины Фёдоровны Зотиной при её крещении в Рождественской церкви села.
Рождение ребёнка
13.02.1808 ст.

Дочь: Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Головастиков Николай Петрович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села.
Смерть
Неизвестно
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