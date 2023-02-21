Гуревич-Набатова (Либкнехт) Анна Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич-Набатова (Либкнехт) Анна Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1901

Отец: Либхнет Карл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1921

Сын: Либкнехт Аркадий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.1926

Дочь: Цукерман Нинель Григорьевна

Отец ребёнка: Гуревич Григорий Ейсефович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Григорий Ейсефович

Смерть
Неизвестно
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