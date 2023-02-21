Гуревич-Набатова (Либкнехт) Анна Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1901
Отец: Либхнет Карл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1921
Сын: Либкнехт Аркадий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1926
Дочь: Цукерман Нинель Григорьевна
Отец ребёнка: Гуревич Григорий Ейсефович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно