Мелихова (Левашева) Пелагея Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Левашева) Пелагея Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

26.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Левашев Игнат Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1892

Дочь: Матрена Александрова

Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.10.1893

Сын: Мелихов Димитрий Александров

Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1895

Дочь: Ирина Александрова

Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.05.1896

Сын: Мелихов Димитрий Александров

Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Вера Александрова

Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.02.1899

Сын: Мелихов Вукол Александров

Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.07.1902

Дочь: Ольга Александрова

Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Александр Васильев

Смерть
26.01.1904
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от чахотки
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