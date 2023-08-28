Мелихова (Левашева) Пелагея Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти26.01.1904
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Левашев Игнат Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1892
Дочь: Матрена Александрова
Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев
Рождение ребёнка
24.10.1893
Сын: Мелихов Димитрий Александров
Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев
Рождение ребёнка
15.04.1895
Дочь: Ирина Александрова
Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев
Рождение ребёнка
13.05.1896
Сын: Мелихов Димитрий Александров
Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Вера Александрова
Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев
Рождение ребёнка
05.02.1899
Сын: Мелихов Вукол Александров
Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев
Рождение ребёнка
13.07.1902
Дочь: Ольга Александрова
Отец ребёнка: Мелихов Александр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1904
Причина смерти: от чахотки