Вотякова (Вятчанина) Агрипина Леонтiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Вятчанина) Агрипина Леонтiева

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.06.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1814

Отец: Вотяков Леонтiй Артемонов

Мать: Мавра Михайлова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.02.1841

Сын: Вятчанин Архип Алексiев

Отец ребёнка: Вятчанин Алексiй Семенов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.11.1842

Дочь: Стефанида Алексеева

Отец ребёнка: Вятчанин Алексiй Семенов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1845

Сын: Вятчанин Василiй Алексiев

Отец ребёнка: Вятчанин Алексiй Семенов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1849

Сын: Вятчанин Евфимiй Алексiев

Отец ребёнка: Вятчанин Алексiй Семенов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1852

Сын: Вятчанин Никон Алексiев

Отец ребёнка: Вятчанин Алексiй Семенов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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