Вотякова (Вятчанина) Агрипина Леонтiева
Место рождения
Дата рождения23.06.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1814
Отец: Вотяков Леонтiй Артемонов
Мать: Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
17.02.1841
Отец ребёнка: Вятчанин Алексiй Семенов
Рождение ребёнка
11.11.1842
Дочь: Стефанида Алексеева
Отец ребёнка: Вятчанин Алексiй Семенов
Рождение ребёнка
29.12.1845
Сын: Вятчанин Василiй Алексiев
Отец ребёнка: Вятчанин Алексiй Семенов
Рождение ребёнка
18.01.1849
Сын: Вятчанин Евфимiй Алексiев
Отец ребёнка: Вятчанин Алексiй Семенов
Рождение ребёнка
21.03.1852
Отец ребёнка: Вятчанин Алексiй Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно