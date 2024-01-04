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Кунгуров Филипп Григорьевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Кунгуров Григорий Филиппович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Кунгуров Андрей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Кунгуров Федор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Кунгурова Мария Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Кунгурова Софья Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 07.01.1906

Сын: Кунгуров Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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