Кунгуров Филипп Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Кунгуров Григорий Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Кунгуров Андрей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Кунгуров Федор Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Кунгурова Мария Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Кунгурова Софья Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 07.01.1906
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно