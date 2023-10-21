Хомякова Ирина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1835
Отец ребёнка: Хомяков Степан Иванович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Василиса Степановна
Отец ребёнка: Хомяков Степан Иванович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
09.08.1839
Сын: Хомяков Лаврентий Степанович
Отец ребёнка: Хомяков Степан Иванович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лукерья Степановна
Отец ребёнка: Хомяков Степан Иванович
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно