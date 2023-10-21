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Хомякова Ирина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1835

Сын: Хомяков Осип Степанович

Отец ребёнка: Хомяков Степан Иванович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Василиса Степановна

Отец ребёнка: Хомяков Степан Иванович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
09.08.1839

Сын: Хомяков Лаврентий Степанович

Отец ребёнка: Хомяков Степан Иванович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лукерья Степановна

Отец ребёнка: Хомяков Степан Иванович

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяков Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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