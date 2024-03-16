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Емельян Иванов

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.07.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1800 ст.

Отец: Иван Матвеев

Мать: Ульяна Макеева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.02.1816 ст.

Жена: Федосья Артемьева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1825 ст.

Сын: Василий Емельянов

Мать ребёнка: Федосья Артемьева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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