Емельян Иванов
Место рождения
Дата рождения18.07.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1800 ст.
Отец: Иван Матвеев
Мать: Ульяна Макеева
Бракосочетание
09.02.1816 ст.
Жена: Федосья Артемьева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1825 ст.
Сын: Василий Емельянов
Мать ребёнка: Федосья Артемьева
Смерть
Неизвестно