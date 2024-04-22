Фатьянова (Парфенова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатьянова (Парфенова) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.01.1879 ст.

Муж: Фатьянов Назар Петрович

Рождение ребёнка
02.10.1879 ст.

Сын: Фатьянов Михаил Назарович

Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.10.1881 ст.

Сын: Фатьянов Козьма Назарович

Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.11.1883 ст.

Дочь: Фатьянова Анна Назаровна

Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.01.1887 ст.

Дочь: Листова Филицата Назаровна

Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.

Сын: Фатьянов Панфил Назарович

Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.12.1897 ст.

Дочь: Фатьянова Анисья Назаровна

Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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