Фатьянова (Парфенова) Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
15.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
02.10.1879 ст.
Сын: Фатьянов Михаил Назарович
Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович
Рождение ребёнка
27.10.1881 ст.
Сын: Фатьянов Козьма Назарович
Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович
Рождение ребёнка
29.11.1883 ст.
Дочь: Фатьянова Анна Назаровна
Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1887 ст.
Дочь: Листова Филицата Назаровна
Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.
Сын: Фатьянов Панфил Назарович
Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович
Рождение ребёнка
27.12.1897 ст.
Дочь: Фатьянова Анисья Назаровна
Отец ребёнка: Фатьянов Назар Петрович
Смерть
Неизвестно