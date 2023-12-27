Сорокина Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 04.12.1832
Рождение ребёнка
18.08.1837
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Носкова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Климушкина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.12.1851
Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.11.1857