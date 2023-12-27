Сорокина Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 04.12.1832

Муж: Сорокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.08.1837

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Носкова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Климушкина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Сорокин Семён Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
13.12.1851

Сын: Сорокин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857
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