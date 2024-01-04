Казанцев Егор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Егор Михайлович

Казанцев Егор Михайлович

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1913

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
По сайту Память народа
Рождение ребёнка
07.12.1930

Дочь: Казанцева Лидия Егоровна

Мать ребёнка: Кочнева Ольга Матвеевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.06.1933

Сын: Казанцев Геннадий Егорович

Мать ребёнка: Кочнева Ольга Матвеевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
06.04.1941
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Память народа
Пропал без вести (военное)
1942
Память народа
Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close