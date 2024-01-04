Казанцев Егор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
По сайту Память народа
Рождение ребёнка
07.12.1930
Дочь: Казанцева Лидия Егоровна
Мать ребёнка: Кочнева Ольга Матвеевна
Рождение ребёнка
26.06.1933
Сын: Казанцев Геннадий Егорович
Мать ребёнка: Кочнева Ольга Матвеевна
Призыв на военную службу
06.04.1941
Память народа
Пропал без вести (военное)
1942
Память народа
Смерть
1942