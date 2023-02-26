Матрона Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Акимова

Матрона Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

22.07.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1820

Дочь: Анна Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Никифоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.06.1823

Сын: Давид Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Никифоров

Рождение ребёнка
?.07.1824

Сын: Афанасий Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Никифоров

Смерть
22.07.1831
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: холера
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close