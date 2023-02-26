Матрона Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти22.07.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1820
Дочь: Анна Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Никифоров
Рождение ребёнка
?.06.1823
Сын: Давид Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Никифоров
Рождение ребёнка
?.07.1824
Сын: Афанасий Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Никифоров
Смерть
22.07.1831
Причина смерти: холера