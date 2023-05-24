Маликина Устенья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Маликин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Маликин Николай Аксентьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Маликина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Маликин Николай Аксентьевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно