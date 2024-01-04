Зуева (Белко) Федора Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти01.05.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Рождение ребёнка
11.11.1873 ст.
Отец ребёнка: Зуев Никита Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1875 ст.
Дочь: Зуева Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Зуев Никита Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1879 ст.
Дочь: Зуева Мария Никитична
Отец ребёнка: Зуев Никита Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1883 ст.
Сын: Зуев Ермолай Никитич
Отец ребёнка: Зуев Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Никита Иванович
Смерть
01.05.1905 ст.