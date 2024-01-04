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Зуева (Белко) Федора Васильевна

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

01.05.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Белко Василий Иванович

Мать: Белко Соломонида Тимофеевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1873 ст.

Сын: Зуев Григорий Никитич

Отец ребёнка: Зуев Никита Иванович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1875 ст.

Дочь: Зуева Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Зуев Никита Иванович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.07.1879 ст.

Дочь: Зуева Мария Никитична

Отец ребёнка: Зуев Никита Иванович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1883 ст.

Сын: Зуев Ермолай Никитич

Отец ребёнка: Зуев Никита Иванович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Никита Иванович

Смерть
01.05.1905 ст.
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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