Анашина (Максимова) Евдокия Сергиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анашина (Максимова) Евдокия Сергиевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1905 ст.

Дочь: Анашина Мария Максимовна

Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1908 ст.

Сын: Анашин Димитрий Максимович

Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1909 ст.

Сын: Анашин Герасим Максимович

Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1911 ст.

Дочь: Анашина Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.03.1914 ст.

Сын: Анашин Иоанн (Иван) Максимович

Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.

Сын: Анашин Федор Максимович

Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1920 ст.

Дочь: Анашина Александра Максимовна

Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1920 ст.

Сын: Анашин Александр Максимович

Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анашин Максим Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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