Анашина (Максимова) Евдокия Сергиевна
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1905 ст.
Дочь: Анашина Мария Максимовна
Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
27.07.1908 ст.
Сын: Анашин Димитрий Максимович
Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
09.08.1909 ст.
Сын: Анашин Герасим Максимович
Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
20.08.1911 ст.
Дочь: Анашина Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
21.03.1914 ст.
Сын: Анашин Иоанн (Иван) Максимович
Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.
Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
08.03.1920 ст.
Дочь: Анашина Александра Максимовна
Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
08.03.1920 ст.
Сын: Анашин Александр Максимович
Отец ребёнка: Анашин Максим Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно