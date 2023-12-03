Марина (Самсонова) Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Самосонов Яков Самсонович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1904 ст.
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1909
Отец ребёнка: Марин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
03.11.1914
Дочь: Марина Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Марин Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно