Марина (Самсонова) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина (Самсонова) Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Самосонов Яков Самсонович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1904 ст.

Муж: Марин Федор Андреевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1909

Сын: Марин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Марин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
03.11.1914

Дочь: Марина Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Марин Федор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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