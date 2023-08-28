Авданин Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авданин Илья
Мать: Авданина Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авданин Петр
Мать ребёнка: Авданина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авданин Степан
Мать ребёнка: Авданина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Авданина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авданина Варвара