Авданин Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авданин Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авданин Илья

Мать: Авданина Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авданин Петр

Мать ребёнка: Авданина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авданин Степан

Мать ребёнка: Авданина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Авданина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авданина Варвара

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