Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1820
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасиев
Рождение ребёнка
22.01.1822
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасиев
Рождение ребёнка
17.02.1823
Отец ребёнка: Василий Афанасиев
Рождение ребёнка
17.02.1823
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасиев
Рождение ребёнка
15.08.1825
Дочь: Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасиев
Смерть
Неизвестно