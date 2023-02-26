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Елена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1820

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1822

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1823

Сын: Вдовенков Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1823

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1825

Дочь: Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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