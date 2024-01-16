Акилина Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1771 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Параскева Савина

Отец ребёнка: Сава Осипов

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Тимофей Савин

Отец ребёнка: Сава Осипов

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сава Осипов

Смерть
После 1787
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