Акилина Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Параскева Савина
Отец ребёнка: Сава Осипов
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Тимофей Савин
Отец ребёнка: Сава Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сава Осипов
Смерть
После 1787