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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Пятикоп Евфим Андреев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Пятикоп Евфим Андреев
Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Пятикоп Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Пятикоп Евфим Андреев
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Пятикоп Евфим Андреев