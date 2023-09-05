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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пятикоп Емельян Евфимов

Отец ребёнка: Пятикоп Евфим Андреев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пятикоп Андрей Евфимиев

Отец ребёнка: Пятикоп Евфим Андреев

Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Пятикоп Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Пятикоп Евфим Андреев

Рождение ребёнка
1862

Сын: Пятикоп Захарий Ефимов

Отец ребёнка: Пятикоп Евфим Андреев

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