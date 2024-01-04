Шмелев Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения30.05.1905
Дата смерти05.12.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1905
Отец: Шмелев Павел Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1930
Мать ребёнка: Шмелева Александра Даниловна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмелева Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмелева Нина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
полковник мед. службы
Смерть
05.12.1964
Похороны
Неизвестно