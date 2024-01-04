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Шмелев Борис Павлович

Место рождения

Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

30.05.1905

Дата смерти

05.12.1964

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1905

Отец: Шмелев Павел Петрович

Мать: Шмелева Людмила Авраамовна

Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.05.1930

Сын: Шмелев Георгий Борисович

Мать ребёнка: Шмелева Александра Даниловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмелева Нина Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмелева Нина Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
полковник мед. службы
Смерть
05.12.1964
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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