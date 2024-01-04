Каструбай (Каранкевич) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1938
Сын: Каструбай Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Каструбай Матвей Петрович
Рождение ребёнка
24.08.1939
Дочь: Терешко Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Каструбай Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Каструбай Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Каструбай Матвей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959