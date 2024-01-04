Каструбай (Каранкевич) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каструбай (Каранкевич) Мария Михайловна

Место рождения

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Каранкевич Михаил Феадорович

Мать: Каранкевич Елена ІІ Яковлевна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Каструбай Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Каструбай Матвей Петрович

Рождение ребёнка
24.08.1939

Дочь: Терешко Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Каструбай Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Каструбай Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Каструбай Матвей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каструбай Матвей Петрович

Смерть
1959
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