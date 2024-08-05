Артюхина (Мартынова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхина (Мартынова) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Мартынов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Артюхин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Артюхин Семён (Симеон) Андреевич

Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Артюхина Иулиания Андреевна

Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Артюхина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Артюхина Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Артюхина Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Артюхин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
12.06.1917

Сын: Артюхин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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