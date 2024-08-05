Артюхина (Мартынова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Мартынов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Артюхин Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Артюхин Семён (Симеон) Андреевич
Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Артюхина Иулиания Андреевна
Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Артюхина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Артюхина Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Артюхина Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Артюхин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.06.1917
Отец ребёнка: Артюхин Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно