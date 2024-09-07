Толстошеева (Суздальцева) Федора Павловна 12.03.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстошеева (Суздальцева) Федора Павловна

Место рождения

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.03.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1894 ст.

Отец: Суздальцев Павел Васильевич

Мать: Суздальцева Мария Андреевна

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1911 ст.

Муж: Толстошеев Иван Еремеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1913 ст.

Сын: Толстошеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Толстошеев Иван Еремеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1914 ст.

Сын: (Толстошеева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Толстошеев Иван Еремеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1918

Дочь: (Толстошеева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Толстошеев Иван Еремеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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