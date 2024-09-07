Толстошеева (Суздальцева) Федора Павловна
Место рождения
Дата рождения12.03.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1894 ст.
Бракосочетание
11.11.1911 ст.
Рождение ребёнка
17.04.1913 ст.
Отец ребёнка: Толстошеев Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
15.11.1914 ст.
Сын: (Толстошеева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Толстошеев Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
25.09.1918
Дочь: (Толстошеева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Толстошеев Иван Еремеевич
Смерть
Неизвестно