Пасынков Федор (Фетка) Евстефеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Федор (Фетка) Евстефеев

Место рождения

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1636

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1636

Отец: Пасынков Евсевий (Естефейко) Афанасьев

Мать: не указана

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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