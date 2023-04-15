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Верстина Наталья Агафоновна
Верстина Наталья Агафоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1879
Дата смерти
1881
Пол
Женский
Отец
Верстин Агафон Маркелович
Мать
Дарья Никитична
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Верстин Агафон Маркелович
Мать:
Дарья Никитична
Смерть
1881
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