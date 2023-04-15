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Верстина Наталья Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Верстин Агафон Маркелович

Мать: Дарья Никитична

Смерть
1881
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