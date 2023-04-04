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(баранов) настя
(баранов) настя
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.1994
Пол
Женский
Отец
Баранов андрей
1969 г.р.
Мать
Баранова (Титанкова) Наташа
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1994
Отец:
Баранов андрей
Мать:
Баранова Наташа
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