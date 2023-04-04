(баранов) настя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(баранов) настя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1994

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1994

Отец: Баранов андрей

Мать: Баранова Наташа

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