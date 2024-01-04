Хасеневич (Полтаракевич) Мария Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Хасеневич Исман Мустафович
Отец ребёнка: Хасеневич Мустафа Исманович
Докшицы Логойского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасеневич Александр Мустафович
Отец ребёнка: Хасеневич Мустафа Исманович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Похороны
1988
Лостая
Смерть
1988