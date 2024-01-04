Хасеневич (Полтаракевич) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасеневич (Полтаракевич) Мария Матвеевна

Место рождения

Дуниловичи, Поставский район, Витебская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Хасеневич Исман Мустафович

Отец ребёнка: Хасеневич Мустафа Исманович

Докшицы Логойского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасеневич Александр Мустафович

Отец ребёнка: Хасеневич Мустафа Исманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасеневич Мустафа Исманович

Развод
Неизвестно

Муж: Хасеневич Мустафа Исманович

Похороны
1988
Лостая
Смерть
1988
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