Софья Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Ермилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1875 ст.

Дочь: Богаченкова Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС МК снимок 598 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-3M21-6?i=597&wc=Q866-8RB%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C380593001&cc=1921824
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.

Сын: Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС МК снимок 392 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SY9F-MN?i=391&wc=Q866-ZPJ%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C375614801&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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