Софья Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1875 ст.
Дочь: Богаченкова Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
ФС МК снимок 598 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-3M21-6?i=597&wc=Q866-8RB%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C380593001&cc=1921824
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.
Сын: Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
ФС МК снимок 392 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SY9F-MN?i=391&wc=Q866-ZPJ%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C375614801&cc=1921824
Смерть
Неизвестно