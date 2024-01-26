Филюшин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филюшин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савилова Юлия

Мать ребёнка: Филюшина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симопятова-Ефанова Галина

Мать ребёнка: Филюшина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филюшин Иван

Мать ребёнка: Филюшина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филюшин Виктор

Мать ребёнка: Филюшина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филюшин Владимир

Мать ребёнка: Филюшина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филюшина Надежда

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