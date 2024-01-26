Филюшин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савилова Юлия
Мать ребёнка: Филюшина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симопятова-Ефанова Галина
Мать ребёнка: Филюшина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филюшин Иван
Мать ребёнка: Филюшина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филюшин Виктор
Мать ребёнка: Филюшина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филюшин Владимир
Мать ребёнка: Филюшина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филюшина Надежда