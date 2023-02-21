Ваксель (Соболева) Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаксель (Соболева) Зинаида Алексеевна

Ваксель (Соболева) Зинаида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1906

Сын: Ваксель Николай Аггеевич

Отец ребёнка: Ваксель Аггей Александрович

Рождение ребёнка
18.10.1930

Дочь: Левчук Мария Аггеевна

Отец ребёнка: Ваксель Аггей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваксель Аггей Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close