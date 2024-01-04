Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафья Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Надежда Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадей Егоров

Смерть
Неизвестно
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