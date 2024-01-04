Анна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафья Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Егоров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Надежда Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Егоров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадей Егоров
Смерть
Неизвестно