Нейдгардт АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 25.10.1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нейдгардт АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 25.10.1784

умер 27.08.1845

Отец
Нейдгардт ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ1739 г.р.
Супруги
(Княжна Черкасская) АННА БОРИСОВНА24.08.1800 г.р.
Дети
Нейдгардт БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ08.08.1819 г.р.
Нейдгардт МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1784

Отец: Нейдгардт ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
1818

Жена: (Княжна Черкасская) АННА БОРИСОВНА

Рождение ребёнка
08.08.1819

Сын: Нейдгардт БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: (Княжна Черкасская) АННА БОРИСОВНА

Рождение ребёнка
1828

Сын: Нейдгардт МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: (Княжна Черкасская) АННА БОРИСОВНА

Рождение ребёнка
1832

Сын: Нейдгардт АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: (Княжна Черкасская) АННА БОРИСОВНА

Рождение ребёнка
1837

Сын: Нейдгардт ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: (Княжна Черкасская) АННА БОРИСОВНА

Смерть
27.08.1845

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