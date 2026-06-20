Нейдгардт АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
мужской, родился 25.10.1784
умер 27.08.1845
ОтецНейдгардт ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ1739 г.р.
Супруги
(Княжна Черкасская) АННА БОРИСОВНА24.08.1800 г.р.
Дети
Нейдгардт БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ08.08.1819 г.р.
Нейдгардт МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ1828 г.р.Показать еще 2
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Рождение
25.10.1784
Отец: Нейдгардт ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
1818
Рождение ребёнка
08.08.1819
Сын: Нейдгардт БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: (Княжна Черкасская) АННА БОРИСОВНА
Рождение ребёнка
1828
Сын: Нейдгардт МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: (Княжна Черкасская) АННА БОРИСОВНА
Рождение ребёнка
1832
Сын: Нейдгардт АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: (Княжна Черкасская) АННА БОРИСОВНА
Рождение ребёнка
1837
Сын: Нейдгардт ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: (Княжна Черкасская) АННА БОРИСОВНА
Смерть
27.08.1845