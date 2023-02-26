Моисей Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисей Фёдоров

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1833

Дата смерти

До 1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1853

Жена: Ефимия Азарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
До 1882
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