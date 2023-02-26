Моисей Фёдоров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1833
Дата смертиДо 1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1853
Жена: Ефимия Азарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
До 1882