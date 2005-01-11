Михалёва (Ягдарова) Федосья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1928
Дата смерти11.01.2005
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1928
Рождение ребёнка
?.05.1957
Отец ребёнка: Михалёв Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
19.01.1959
Отец ребёнка: Михалёв Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
20.04.1961
Сын: Михалёв Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Михалёв Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
26.07.1971
Сын: Михалёв Александр Павлович
Отец ребёнка: Михалёв Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.2005