Михалёва (Ягдарова) Федосья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалёва (Ягдарова) Федосья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1928

Дата смерти

11.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1928

Отец: Ягдаров Николай Михайлович

Мать: Ягдарова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
?.05.1957

Сын: Михалёв Николай Павлович

Отец ребёнка: Михалёв Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
19.01.1959

Сын: Михалёв Иван Павлович

Отец ребёнка: Михалёв Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
20.04.1961

Сын: Михалёв Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Михалёв Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
26.07.1971

Сын: Михалёв Александр Павлович

Отец ребёнка: Михалёв Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалёв Павел Алексеевич

Смерть
11.01.2005
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