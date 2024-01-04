Корнюшин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1901 ст.
Дата смерти18.05.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1931
Дочь: Корнюшина Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Копытова Клавдия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1964
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область