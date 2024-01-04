Корнюшин Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнюшин Николай Андреевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

09.02.1901 ст.

Дата смерти

18.05.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1931

Дочь: Корнюшина Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Копытова Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копытова Клавдия Федоровна

Смерть
18.05.1964
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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