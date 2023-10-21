Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти05.02.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Отец ребёнка: Едрёнкин Семеон Петрович
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Едрёнкин Иван Семеонович ТАТАРИН КРЕЩЁНЫЙ
Отец ребёнка: Едрёнкин Семеон Петрович
Турбаслы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1905