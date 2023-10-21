Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

05.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

Отец ребёнка: Едрёнкин Семеон Петрович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едрёнкин Иван Семеонович ТАТАРИН КРЕЩЁНЫЙ

Отец ребёнка: Едрёнкин Семеон Петрович

Турбаслы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Семеон Петрович

Смерть
05.02.1905
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