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Селезнева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

17.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1850

Муж: Селезнев Терентий Федорович

Рождение ребёнка
14.01.1851

Дочь: Ксения Терентьевна

Отец ребёнка: Селезнев Терентий Федорович

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1853

Дочь: Екатерина Терентьевна

Отец ребёнка: Селезнев Терентий Федорович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
04.10.1856

Сын: Селезнев Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Селезнев Терентий Федорович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
01.08.1863

Сын: Селезнев Антон Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.04.1895
ГАЗО
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