Селезнева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти17.04.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
14.01.1851
Дочь: Ксения Терентьевна
Отец ребёнка: Селезнев Терентий Федорович
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1853
Дочь: Екатерина Терентьевна
Отец ребёнка: Селезнев Терентий Федорович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
04.10.1856
Сын: Селезнев Петр Терентьевич
Отец ребёнка: Селезнев Терентий Федорович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
01.08.1863
Сын: Селезнев Антон Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.04.1895
ГАЗО