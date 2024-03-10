Хохлов Евграф Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Евграф Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Александренко Антонина Евграфовна

Мать ребёнка: Хохлова Надежда Федровна

Рождение ребёнка
12.10.1933

Дочь: Хохлова Прасковья Евграфовна

Мать ребёнка: Хохлова Надежда Федровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Валентина Евграфовна

Мать ребёнка: Хохлова Надежда Федровна

Смерть
1972
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