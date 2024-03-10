Хохлов Евграф Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Александренко Антонина Евграфовна
Мать ребёнка: Хохлова Надежда Федровна
Рождение ребёнка
12.10.1933
Дочь: Хохлова Прасковья Евграфовна
Мать ребёнка: Хохлова Надежда Федровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Валентина Евграфовна
Мать ребёнка: Хохлова Надежда Федровна
Смерть
1972