of Thuringia (of Thuringia) Jutta
Место рожденияThuringen Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1183
Дата смерти06.08.1235
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1183
Отец: Bock Von Wülfingen Hermann I
Мать: Von Sachsen Sophia
Thuringen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
1210
Дочь: Von Meißen Hedwig
Отец ребёнка: Von Meißen Dietrich Oppressed&#039;
Рождение ребёнка
1214
Дочь: Sophia
Отец ребёнка: Von Meißen Dietrich Oppressed&#039;
Meissen, Germany
Рождение ребёнка
Около 1215
Сын: Von Meißen Und Thüringen Heinrich Erlauchte
Отец ребёнка: Von Meißen Dietrich Oppressed&#039;
Meißen, Sachsen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
Около 1218
Дочь: Von Henneberg Bertha
Отец ребёнка: Von Henneberg-Würzburg Poppo VII
Henneberg, Germany
Бракосочетание
1223
Рождение ребёнка
Около 1224
Сын: Hermann I
Отец ребёнка: Von Henneberg-Würzburg Poppo VII
Coburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Thuringia, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.08.1235
Meissen, Germany