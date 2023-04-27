of Thuringia (of Thuringia) Jutta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Thuringia (of Thuringia) Jutta

Место рождения

Thuringen Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1183

Дата смерти

06.08.1235

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1183

Отец: Bock Von Wülfingen Hermann I

Мать: Von Sachsen Sophia

Thuringen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
1210

Дочь: Von Meißen Hedwig

Отец ребёнка: Von Meißen Dietrich Oppressed&amp;#039;

Рождение ребёнка
1214

Дочь: Sophia

Отец ребёнка: Von Meißen Dietrich Oppressed&amp;#039;

Meissen, Germany
Рождение ребёнка
Около 1215

Сын: Von Meißen Und Thüringen Heinrich Erlauchte

Отец ребёнка: Von Meißen Dietrich Oppressed&amp;#039;

Meißen, Sachsen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
Около 1218

Дочь: Von Henneberg Bertha

Отец ребёнка: Von Henneberg-Würzburg Poppo VII

Henneberg, Germany
Бракосочетание
1223

Муж: Von Henneberg-Würzburg Poppo VII

Рождение ребёнка
Около 1224

Сын: Hermann I

Отец ребёнка: Von Henneberg-Würzburg Poppo VII

Coburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Thuringia, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.08.1235
Meissen, Germany
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