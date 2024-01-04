Кейман (Даркевич) Зельма Фрицевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1905
Дата смерти13.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1905
Отец: Даркевич Фриц Карлович
Рождение ребёнка
04.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кейман Семен Антонович
Западная область, Стодолищевский р-он., д. Архиповка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кейман Семен Антонович
Смерть
13.03.1977
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Other | Хронический пиелонефрит