Кейман (Даркевич) Зельма Фрицевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кейман (Даркевич) Зельма Фрицевна

Место рождения

Быхов, Быховский район, Могилёвская область

Дата рождения

05.10.1905

Дата смерти

13.03.1977

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1905

Отец: Даркевич Фриц Карлович

Мать: Даркевич Эммилия Антоновна

Быхов, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
04.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кейман Семен Антонович

Западная область, Стодолищевский р-он., д. Архиповка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кейман Семен Антонович

Смерть
13.03.1977
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Other | Хронический пиелонефрит
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