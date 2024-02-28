Сафронов Петр Акимович
Место рожденияс. Лепешкино,Уржумский уезд, Сернурская волость Вятская губерния ,
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
с. Лепешкино,Уржумский уезд, Сернурская волость Вятская губерния ,
Бракосочетание
05.10.1905
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно