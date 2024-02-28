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Сафронов Петр Акимович

Место рождения

с. Лепешкино,Уржумский уезд, Сернурская волость Вятская губерния ,

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.
1870 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Лепешкино,Уржумский уезд, Сернурская волость Вятская губерния ,
Бракосочетание
05.10.1905

Жена: Сафронова Пелагея Евлампиевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова -- Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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