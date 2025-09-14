Шеперд (Бобринская) Теодора 1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Шеперд (Бобринская) Теодора

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1937, город Чикаго, Иллинойс, США

Мать
Бобринская (Платт) Теодора17.09.1896 г.р.
Отец
Бобринский Григорий Владимирович10.01.1901 г.р.
Супруги
Шеперд Уильям Джеффри1936 г.р.
Дети
Бобринский-Шеперд Джордж1960 г.р.
Шеперд Фредерик Мюррей1963 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Бобринский Григорий Владимирович

Мать: Бобринская (Платт) Теодора

город Чикаго, Иллинойс, США

Бракосочетание
1959

Муж: Шеперд Уильям Джеффри

город Чикаго, Иллинойс, США

Рождение ребёнка
1960

Сын: Бобринский-Шеперд Джордж

Отец ребёнка: Шеперд Уильям Джеффри

Рождение ребёнка
1963

Сын: Шеперд Фредерик Мюррей

Отец ребёнка: Шеперд Уильям Джеффри

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Шеперд Хелен Стивенсон

Отец ребёнка: Шеперд Уильям Джеффри

Рождение ребёнка
1971

Сын: Шеперд Эдвард Джеффри

Отец ребёнка: Шеперд Уильям Джеффри

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