Шеперд (Бобринская) Теодора
женский, родилась 1937, город Чикаго, Иллинойс, США
МатьБобринская (Платт) Теодора17.09.1896 г.р.
ОтецБобринский Григорий Владимирович10.01.1901 г.р.
Супруги
Шеперд Уильям Джеффри1936 г.р.
Дети
Бобринский-Шеперд Джордж1960 г.р.
Шеперд Фредерик Мюррей1963 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
город Чикаго, Иллинойс, США
Бракосочетание
1959
город Чикаго, Иллинойс, США
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Шеперд Уильям Джеффри
Рождение ребёнка
1963
Отец ребёнка: Шеперд Уильям Джеффри
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Шеперд Хелен Стивенсон
Отец ребёнка: Шеперд Уильям Джеффри
Рождение ребёнка
1971
Отец ребёнка: Шеперд Уильям Джеффри