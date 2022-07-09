Митева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.2022

Пол

Женский

Отец

1994 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2022

Отец: Митев Иван Александрович

Мать: Митева Алла

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